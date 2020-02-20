"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف سبب تعليق مدحت شلبي على "قمة السوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

كشف المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سبب استقدام الإعلامي مدحت شلبي للتعليق على مباراة قمة السوبر بين الأهلي والزمالك اليوم، على الرغم من تقديمه برنامج على قناة القاهرة والناس.

ويستضيف ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في السابعة من مساء اليوم الخميس مواجهة مباراة السوبر بين الأهلي حامل لقب الدوري، والزمالك السوبر بطل كأس مصر.

وقال صالح لمصراوي، إن الإعلامي مدحت شلبي لا يرتبط بعقد تعليق على المباريات مع قناة القاهرة والناس، ومن هنا لم نجد أي عائق في الاتفاق معه للتعليق على المباراة.

وأوضح صالح، أن الاتفاق مع الإعلامي مدحت شلبي يتضمن التعليق على هذه المباراة فقط كونها بطولة استثنائية، لافتا إلى أن الإعلامي أحمد شوبير يتولى تقديم الاستوديو التحليلي للمباراة اليوم.

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وتذاع مباراة السوبر القمة عبر أربع قنوات (أون سبورت - تايم سبورت) - (أبو ظبي الرياضة الأولى والثانية والثالثة).

البداية من قناة أون سبورت حيث سيتولى التعليق كل من مدحت شلبي وبلال علام، بينما يتولى أيمن الكاشف ومحمد الكواليني التعليق عبر شاشة تايم سبورت.

في المقابل، يتولى علي سعيد الكعبي التعليق على شاشة أبو ظبي الرياضية الأولى، على أن يتولى كل من عصام عبده وعامر عبد الله التعليق عبر شاشة أبو ظبي الرياضية الثانية والثالثة.

أما إذاعيًا، فيمكن متابعة المباراة عبر إذاعة الشباب والرياضة بتعليق طارق الأدور، أما سيعلق مؤمن حسن عبر إذاعة أون سبورت.

الأهلي يُعد حامل لقب آخر نسخة للقب السوبر بعدما فاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.