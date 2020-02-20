التابعي: الخوف من الأهلي مقولة "خاطئة".. ولم نجد مساندة جماهير الزمالك في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف بشير التابعي مدافع فريق الزمالك السابق، أن مقولة خوف لاعبي الفريق الأبيض خلال مبارياتهم مع الأهلي "خاطئة"، موضحًا أن وقت مباريات القمة في السنوات الأخيرة نجد حضور جماهيري للأهلي أكثر من الزمالك.

وأضاف التابعي في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"في مباريات القمة كنّا نجد حضور جماهيري أقل للزمالك عكس جماهير الأهلي لذلك كنّا نشعر بالضغط في أول خمس أو عشر دقائق".

وتابع :"عندما يتقدم الأهلي في النتيجة نجد عدم وجود دعم من جماهير الزمالك، لكن العكس نجده عند جماهير الأهلي التي تدعم فريقها وقت الخسارة لتحقيق التعادل أو الفوز".

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وحول مباراة القمة، انتقل التابعي للحديث عن فريق الزمالك ليحذر خلال تصريحاته قائلاً :"أحذر محمود علاء من الزيادة الهجومية، علاء يُعد العمود الفقري للفريق لن أحاسب على مستوى الونش لكن الحساب عند علاء في حدوث خطأ".

وأنهى :"الزمالك في مباراة الترجي الأخيرة عانى سواء على مستوى الجبهة اليمنى، وعدم وجود تناغم بين خطي الدفاع والوسط بسبب تراجع مستوى فرجاني ساسي".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري مساء اليوم الخميس على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

جدير بالذكر أن الأهلي توّج بآخر نسخة من مسابقة السوبر بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.