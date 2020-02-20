شبح 6-1 يطارد الزمالك قبل مواجهة الأهلي اليوم في السوبر

تستعد جماهير الكرة المصرية ، في السابعة مساء اليوم الخميس، لمتابعة مباراة السوبر المصري بين بطل الدوري الأهلي، والزمالك بطل كأس مصر، والذي سيجمعهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

يدخل الأهلي المباراة بحثًا عن البطولة رقم 12 في تاريخ الأحمر في السوبر، بينما يبحث الزمالك عن لقبه الرابع.

ويطارد الزمالك في المباراة شبح 6-1، وهو ما يسعى الفريق الأبيض لتجنبه في لقاء اليوم، وهو ليس بشبح النتيجة وإنما عدد مرات خسارة الزمالك من الأهلي في السوبر.

فالزماالك واجه الأهلي في السوبر المصري في 6 مناسبات سابقة، حقق فيهم الإنتصار مرة وحيدة، بينما فاز الأهلي في 5 مرات، وفيما يلي نستعرض مباريات السوبر السابقة بين قطبي الكرة المصرية.

2003 السوبر الأول للأهلي

شهد موسم 2003 المواجهة الأولى في بطولة السوبر بين الزمالك بطل الدوري، والأهلي بطل كأس مصر، ولم يتمكن خلال المباراة أي من الفريقين من حسمها لصالحه لينتهي وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية لحسم حامل اللقب، وفاز الأهلي بنتيجة 3/1.. ليحقق الأهلي لقب السوبر الأول في تاريخه في أول قمة سوبر.

2008 ... سوبر الصقر وصاروخية إينو

في موسم 2007/2008 حقق الأهلي بطولته المفضلة الدوري الممتاز، بينما تمكن الزمالك من حصد كأس مصر، ليتواجه الفريقان في لقاء السوبر بيوليو 2008.

وشهد اللقاء أول مشاركة للصقر أحمد حسن عميد لاعبي العالم، في مباريات القمة، بعد إنتقاله إلى صفوف الأهلي.

وتمكن أحمد حسن من قيادة الأهلي للفوز بالبطولة، حيث سجل الصقر الهدف الأول للفريق الاحمر في الدقيقة 50، ليفتح الطريق نحو السوبر، ثم أضاف البديل معتز إينو ثاني أهداف الأهلي من تسديدة لا تنساها الجماهير الأهلاوية ليحقق المارد الأحمر لقبه الثاني على حساب الزمالك.

2014.. كوفي يطيح بحلم الزمالك في السوبر

كانت ثالث مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر على ستاد القاهرة في سبتمبر 2014، بعدما توج المارد الأحمر بالدوري، وحصد

الفارس الأبيض كأس مصر.

ولا تنسى جماهير الزمالك مباراة سوبر 2014، فبعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي، احتكما إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وتقدم الزمالك في ضربات الجزاء على الأهلي، وكان بينه وبين اللقب تسديدة أخيرة محمد كوفي ووسط ثقة جماهير الفريق الأبيض في إحراز الكرة منتظرين دخولها المرمى ليبدأوا إحتفالاتهم، قام المدافع البوركيني بالإطاحة بالكرة بغرابة، لتتحول الأمور لصالح لفريق الأحمر ويحرز ثالث لقب للسوبر على حساب الزمالك.

2015... ثقة زمالك فيريرا تتحطم بسبب كهربا

دخل الزمالك لقاء السوبر في موسم 2015 تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي قاد الفريق الأبيض لبطولتي الدوري وكأس مصر، ويشارك الأهلي كوصيف للكأس، في لقاء حمل الكثير من التحولات والأحداث.

ومع إكتساح الزمالك المحلي، وفوزه على الأهلي في لقاء كأس مصر، كانت جماهير الفريق الأبيض تملك ثقة كبيرة في مواصلة التفوق والفوز على الفريق الأحمر في السوبر.

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وبدأت المباراة بهدف لعمر جابر نجم الزمالك في الدقيقة 26، وبدأت ثقة الأحمر في الإهتزاز، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض أصر محمود كهربا على تسديدها، ولكنه أهدر فرصة إحراز الهدف الثاني.

وبعد ركلة الجزاء تحولت المباراة تمامًا لصالح الأهلي، ليتمكن الأحمر من تسجيل هدفين عن طريق عبد الله السعيد من ركلات جزاء في الدقائق 45 و 53، وسجل مؤمن زكريا ثالث الأهداف بالدقيقة 69.

وشهد اللقاء لقطة مثيرة للجدل حينما قام رمضان صبحي نجم الأهلي، بتكرار الوقوف على الكرة مرة أخرى، مما سبب أزمة داخل الملعب، وكذلك بين حسام غالي قائد الفريق ورمضان، بسبب رفضه لما فعله اللاعب.

وإنتهت المباراة بفوز الأهلي ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما تمكن

محمود كهربا من تقليص النتيجة بهدف ثاني للزمالك في الدقيقة 90.

ومع تحقيق الأهلي للسوبر الرابع على حساب الزمالك، فإن المباراة أدت كذلك لإقالة المدرب البرتغالي فيريرا لينتهي موسم واحد من أكثر المدربين نجاحاً مع الزمالك في العقد الأخير.

2016.. أجاي يهدي الزمالك السوبر الأول

شهد استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة خامس مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر، في واحد من أقل مباريات الفريقين.

حيث كان اللقاء هادئًا للغاية، ولكن قبل نهاية المباراة بدقائق أهدر النيجيري جونيور أجاي فرصة مؤكدة لإحراز هدف لفوز للأهلي، لتنفس جماهير الزمالك الصعداء بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

واحتكم الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية، والتي شهدت تألق لافت من محمود جنش حارس عرين الزمالك، ليتمكن من حسم النتيجة لصالح فريقه بثلاثة ركلات مقابل ركلة وحيدة للأهلي، ويتوج الفارس الأبيض بلقب السوبر الثالث في تاريخه والأول على حساب المارد الأحمر.

2018.. مفاجأة فايلر تمنح الأهلي اللقب.. ومصطفى محمد يقلب الأمور

شهد ملعب برج العرب في سبتمبر الماضي، أخر لقاء سوبر جمع بين الأهلي والزمالك، في أول إختبار للمدير الفني للأحمر رينيه فايلر.

وقبل إنطلاق المباراة أعلن فايلر عن التشكيل الذي شهد مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بالبدء بجونيور أجاي في مركز الهجوم على الرغم من إبتعاد اللاعب عن مستواه.

ومع إنطلاق اللقاء تألق لاعبي الأهلي بشكل لافت ليكتفي في الشوط الأول بثنائية أجاي وحسين الشحات، وسط ذهول جماهير الزمالك التي بدأت في القلق من تلقي الفريق نتيجة ثقيلة خاصة مع تألق الفريق الأحمر، وما زاد المخاوف هو الهدف الذي افتتح به أجاي أحداث الشوط الثاني.

ودفع ميتشو المدير الفني للزمالك بالمهاجم الصاعد بقوة، مصطفى محمد، والذي سبب إزعاج كبير للاعبي الأهلي، وقلب الأمور تمامًا لصالح الزمالك، الذي حصل على ركلتي جزاء سجلهما المدافع محمود علاء، لتعيش الجماهير الحمراء في حالة من القلق بالدقائق الأخيرة من المباراة خوفًا من تلقي هدف التعادل وضياع لقب السوبر.

ولكن صافرة الحكم كانت أسبق لحسم المباراة لصالح الأهلي ليحقق لقبه الخامس على حساب الزمالك والحادي عشر في تاريخه، وأول ألقاب السويسري رينيه فايلر.

وتأتي مباراة السوبر الليلة لتشهد سابع مواجهات الفريقين في السوبر، ويخشى الزمالك من تلقي الهزيمة في المباراة اليوم ليصبح سادس هزائمه في السوبر، وهو ما قد يجعل الجماهير تتناول اللقطة بشكل ساخر كالعادة كون نتيجة المواجهات أصبحت 6-1، ليتم ربطها بالمباراة الشهيرة التي انتهت بنفس النتيجة.