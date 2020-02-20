لاعب طائرة الأهلي: طموحنا بلا حدود في البطولة العربية

أكد عبدالله عبدالسلام، قائد الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالأهلي أن طموحات الفريق بلا حدود في البطولة العربية للأندية التي يشارك فيها الفريق والتي انطلقت مبارياتها أمس الأربعاء بمجمع الصالات المغطاةبستاد القاهرة.
أكد عبدالسلام أن الفرق المشاركة في البطولة قوية ودعمت صفوفها بعناصر مميزة من المحترفين، وهو ما ظهر خلال مباراة الأهلي أمام السيب العماني.
أشار إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع جميع الفرق باحترام كبير خاصة أنها بطولة مهمة يسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة مسيرة البطولات.
واستهل الأهلي مشواره في البطولة أمس الأربعاء بتحقيق الفوز على نظيره فريق السيب العماني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
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