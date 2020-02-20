وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الدارتس ويؤكد سعي مصر لاستضافة كأس العالم ٢٠٢٥

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللواء دكتور يحي عبد القادر رئيس الإتحاد المصري للدارتس، والأستاذ نادر جوهر عضو مجلس الإدارة، عصر اليوم بمكتبه بديوان عام الوزارة.

تناول اللقاء خطة الإتحاد في التقدم بإستضافة كأس العالم ٢٠٢٥، بالإضافة إلي تأسيس وإنشاء الإتحاد العربي والأفريقي، كما تم استعراض خطة الإتحاد في إقامة البطولة العربية والإفريقية أكتوبر المقبل، وأيضا إطلاق النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية للدارتس.

أكد صبحي علي إن وزارة الشباب والرياضة تدعم الإتحاد

المصري للدارتس في التقدم لاستضافة بطولة كأس العالم للدارتس ٢٠٢٥، وفي حالة حصول مصر علي شرف تنظيم البطولة، تعتبر مصر أول دولة أفريقية تنول شرف التنظيم وأيضا أول مرة يقام فيها كأس العالم خارج دول اوروبا، خاصة أن الإتحاد الدولي للدارتس يعمل خلال العام الحالي علي أن تكون لعبة الدارتس هي لعبة أولمبية، والتي من المقرر ان تنتقل فعليا لكونها لعبة أولمبية في ٢٠٢١.

مضيفاً أن مصر الآن تم تصنيفها من قبل الإتحاد الدولي كأول دولة أفريقية جغرافيا، متفوقة علي جنوب افريقيا، اثيوبيا، سيشل بالإضافة إلي ليبيا، وهؤلاء هم الدول المعترف بهم أفريقيا ودوليا، كما إن الوزارة تدعم الاتحاد في إقامة المعسكرات المختلفة للمشاركة في البطولات ورفع كفاءة اللاعبين المصريين المشاركين في البطولات الدولية والمحلية المختلفة.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب المصري في البطولة الدولية للشباب تحت ١٨ عاما، والتي ستقام خلال الفترة من ٢٠ الي ٢٣ مارس ٢٠٢٠، والتي ستمنح مصر التصنيف الدولي، حيث تعتبر هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم ٢٠٢١ والتي ستقام بالدنمارك.