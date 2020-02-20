بعثة الأهلي تصل القاهرة غدًا بعد السوبر

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي القاهرة في الثانية عشرة من ظهر غد الجمعة بعد خوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

وتغادر بعثة الفريق التي يترأسها خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، مدينة أبو ظبي بالإمارات في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة في

طريقها إلى القاهرة.

وتنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الأهلى والزمالك على لقب كأس السوبر المحلى للموسم الماضى 2018 – 2019 فى أحضان الإمارات فى النسخة 17 للبطولة

المحلية.

تقام مباراة السوبر المحلى للمرة الرابعة فى أحضان الإمارات، وفاز الأهلى باللقب على أرض زايد مرتين، وفاز الزمالك مرة واحدة.. ويتفوق الأهلى تاريخياً فى بطولة السوبر المحلى بعدما حصد 11 نسخة من أصل 17 بينما توج الزمالك باللقب 3 مرات، وكان آخر لقاء بين الفريقين فى شهر سبتمبر الماضى وفاز به الأهلى بنتيجة 3-2.