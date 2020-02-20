مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الخميس 20-2-2020 فى السوبر المصري اون لاين بدون تقطيع

يخوض الأهلى والزمالك مباراة قوية فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت الإمارات)، على استاد محمد بن زايد، فى السوبر المصرى، وتأتى مواجهة اليوم بأرقام خاصة للغاية بين القطبين، حيث التقيا من قبل بالبطولة ذاتها 6 مرات، حيث حقق الأحمر خمسة ألقاب على حساب غريمه التقليدى، بينما نال الأبيض البطولة مرة واحدة أمام المارد الأحمر.

ويبحث الأهلى عن لقبه السادس أمام الفارس الأبيض ليتقدم عليه 6-1 فى مواجهات السوبر، بينما يسعى الزمالك لتقليص الفارق بتحقيق لقب السوبر ليكون للمرة الثانية على حساب العملاق الأحمر وتصبح نتيجة مواجهات السوبر 5-2.

الأهلى يبحث عن الفوز السادس بالبطولة.. والزمالك يأمل فى «السوبر الثانى» خلال أسبوع

ويدخل الأهلى المباراة بحثاً عن الفوز وتحقيق السوبر الثانى عشر فى تاريخه، ووصلت بعثة الفريق إلى الإمارات الاثنين الماضى، وضمت السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، و24 لاعباً هم: شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى فى حراسة المرمى، ورامى ربيعة، محمود متولى، ياسر إبراهيم، أحمد فتحى، محمد هانى، أيمن أشرف، على معلول ومحمود وحيد فى خط الدفاع، وحسام عاشور، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى «أفشة»، حسين الشحات، جيرالدو، جونيور أجايى، رمضان صبحى، محمود عبدالمنعم «كهربا»، وليد سليمان وأحمد الشيخ فى خط الوسط، ومروان محسن وأليو بادجى فى خط الهجوم.

واستبعد المدرب السويسرى صالح جمعة ومصطفى شوبير لأسباب فنية، والرباعى المصاب محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدى فتحى وسعد سمير، كما أعلن فايلر أمس استبعاد رمضان صبحى خوفاً من تجدد إصابته. وفرض الجهاز الفنى سياجاً من السرية على الفريق،

حيث قرر «فايلر» غلق التدريبات أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبى، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر.

ووضع «فايلر» برنامجاً تدريبياً مكثفاً منذ الوصول للإمارات لتجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المرتقبة، حيث قام بتدريبهم على إرسال الكرات العرضية من الطرفين وتسديد الضربات الثابتة، بالإضافة إلى التدرب على ركلات الجزاء، وعقد المدرب السويسرى محاضرات بالفيديو خلال اليومين الأخيرين، شرح فيها للاعبيه نقاط القوة والضعف فى المنافس وطريقة اللعب التى يخوض بها الأبيض مبارياته فى الفترة الأخيرة، وركز المدرب السويسرى على مباراة السوبر الأفريقى بين الترجى والزمالك والتى أقيمت بقطر وتوج بها الأخير بثلاثة أهداف لهدف على بطل تونس، وذلك من أجل التركيز على هذه المباراة، خاصة أن المعلومات الواردة من المعسكر الأبيض تؤكد خوض الفرنسى باتريس كارتيرون مباراة اليوم بنفس تشكيل موقعة الترجى.

وحذر «فايلر» لاعبيه من الأخطاء الدفاعية فى مباراة اليوم، وضرورة التركيز الكامل فى الملعب بعيداً عن حكم المباراة أو الحضور الجماهيرى الكبير المتوقع حضوره للمباراة، ووفقاً للتدريبات الأخيرة، بات محمد مجدى «أفشة» جاهزاً من الناحية الطبية بعد التعافى من إصابة الركبة التى تعرض لها فى اللقاء قبل الأخير أمام طلائع الجيش.

Advertisements

على الجانب الآخر، يدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقى والفوز على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال

المباراة التى أقيمت بينهما فى قطر، حيث يأمل فى استمرار الصحوة والتتويج بالبطولة الثانية فى أقل من أسبوع ليحقق إنجازاً تاريخياً.

وحرص مجلس الإدارة على صرف جميع المستحقات والمكافآت قبل المباراة من أجل رفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق الفوز على الأهلى خاصة أنها بطولة خاصة مع التتويج بالسوبر المصرى، ووعد رئيس النادى جميع اللاعبين بصرف مكافأة فورية فى حال تحقيق هذه البطولة مثلما حدث بعد الفوز بالسوبر الأفريقى.

ويستعيد الزمالك فى هذه المباراة خدمات محمود عبدالرازق شيكابالا بعد تأكد شفائه من الإصابة التى تعرّض لها خلال الفترة الماضية بكدمة قوية فى الركبة وغاب بسببها عن مواجهة الترجى الماضية، بجانب أيضاً محمود عبدالرحيم جنش، حارس المرمى، الذى خرج من القائمة فى مباراة السوبر الأفريقى لعدم اكتمال لياقة المباريات ولكنه شارك فى ودية جولدى التى أقيمت قبل سفر الفريق مباشرة إلى أبوظبى وظهر بشكل جيد وجاهزية فنية قبل المباراة.

من جانبه، تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، مع اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز والاستمرار فى التفوق وإسعاد الجماهير البيضاء التى تنتظر اللقب الثانى فى أقل من أسبوع، مشيداً بمستوى الجميع فى المباراة الماضية وأنه يثق فى قدراتهم أيضاً من أجل تخطى عقبة الأهلى والفوز ببطولة السوبر المصرى، خاصة أن مثل هذه المباريات لا تحتاج للحديث الكثير لأنهم يعرفون مدى أهميتها لدى الجماهير، خاصة أنها من المباريات التاريخية التى تعد ميلاداً للاعبين كثيرين.

وطالب المدير الفنى اللاعبين باستغلال أنصاف الفرص خلال المباراة والتحذير من المهارات التى يتمتع بها بعض اللاعبين فى الأهلى، خاصة جونيور أجايى وحسين الشحات، والقادمين من الخلف محمد مجدى «أفشة» وأليو ديانج الذين أصبحوا مصدر الخطورة للفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، علاوة على غلق الأجناب، خاصة الجانب الأيسر عن طريق على معلول الذى تشهد جبهته خطورة كبيرة، مع استغلال تباطؤ الدفاع واختراقه من العمق، وشهد المران الختامى أمس منافسة شرسة من الجميع من أجل الدخول فى التشكيل الأساسى.