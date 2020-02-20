أبرزهم مدحت شلبي.. تعرف على معلقي قمة الأهلي والزمالك في السوبر الليلة

يستعد ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، لاستضافة قمة الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على لقب كأس السوبر المحلي للموسم الماضي 2018 – 2019 في النسخة 17 للبطولة المحلية.

تقام مباراة السوبر المحلى للمرة الرابعة فى أحضان الإمارات، وفاز الأهلى باللقب على أرض زايد مرتين، وفاز الزمالك مرة واحدة.. ويتفوق الأهلى تاريخيًا فى بطولة السوبر المحلى بعدما حصد 11 نسخة من أصل 17 بينما توج الزمالك باللقب 3 مرات، وكان آخر لقاء بين الفريقين فى شهر سبتمبر الماضى

وفاز به الأهلى بنتيجة 3-2.

يتفاءل مشجعو الزمالك بإقامة المباراة على ملعب «محمد بن زايد» بالعاصمة الإماراتية أبوظبى وهو الملعب الذى استضاف السوبر المحلى عام 2016 وفاز به الزمالك بضربات الترجيح.

يدير اللقاء الحكم النرويجى أودفار موين في ظل تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة فى تاريخ مواجهات القمة بواسطة حكم الفيديو الكرواتى جوران جابريلو.

يعود الإعلامي مدحت شلبي المعلق الكبير للظهور كمعلق على قناة أون سبورت في مباراة الأهلي والزمالك

بكأس السوبر، حيث دائمًا ما يلقي مدحت شلبي بعض الجمل "إفيهات" والتي يكون لها اصداء واسعة وترسخ في أذهان المصريين خاصة في مباريات القمة بين قطببي الكرة المصرية.

شاهد تعليق مدحت شلبي على مباراة السوبر 2015 بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأحمر 3 - 2:

ولا ننسى تعليق مدحت شلبي على مباراة الـ6-1 الشهيرة بين الأهلي والزمالك:

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فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك ومعلقي اللقاء:

قناة أون سبورت: مدحت شلبي وبلال علام

قناة تايم سبورت: أيمن الكاشف ومحمد الكواليني

قناة أبو ظبي الرياضية الأولى: علي سعيد الكعبي

قناة أبو ظبي الرياضية الثانية: عصام عبده

قناة أبو ظبي الرياضية الثالثة: عامر عبدالله

إذاعة الشباب والرياضة: طارق الأدور

إذاعة أون سبورت: مؤمن حسن