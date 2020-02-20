بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم 20 - 2- 2020

في السابعة مساء اليوم الجمعة 20 فبراير 2020، يلتقي الأهلي بطل الدوري الممتاز مع الزمالك بطل كأس مصر على لقب النسخة السابعة عشر لبطولة كأس السوبر المحلي، والتي تقام بإستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

يدير المباراة طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، في ثاني قمة يديرها بين الفريقين، حيث سبق أن أدار القمة رقم 112 للدوري بالسويس، وانتهت بتعادل الفريقان سلبيا في 9 يوليو 2016. ويعاونه كلا من مواطنيه ماجنوس لاندبرج مساعد أول، وكيم توماس مساعد ثان، وتوري هانسن حكماً رابعًا.

ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

يشارك الأهلي بطل الدوري للمرة الرابعة عشر في المسابقة، والثانية عشر بوصفه بطلا للدوري، وجاءت قائمة الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر للمباراة مكونة من 24 لاعبا:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفى، ومحمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني الدمرادش، ياسر إبراهيم، رامي هشام ربيعة، محمود متولي، محمود وحيد، التونسي علي معلول، أيمن أشرف.

في خط الوسط: المالي أليو ديانج، عمرو السولية، حسام عاشور "قائد الفريق"، محمد

مجدي قفشة، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، الأنجولي جيرالدو دا كوستا، محمود عبدالمنعم كهربا.

في خط الهجوم: مروان محسن، السنغالي أليو دياجي، النيجيري جونيور أجايي.

ويغيب عن مواجهة الزمالك كل من المغربي وليد أزارو، صلاح محسن، عمار حمدي، حسين السيد للإعارة، كريم وليد نيدفيد، محمد محمود، سعد الدين سمير، حمدي فتحي للإصابة، صالح جمعة لأسباب فنية.

في حين يظهر الزمالك للمرة العاشرة، وللمرة السادسة كبطلا لمسابقة الكأس، وجاءت قائمة الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مكونة من 27 لاعبا :

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي الصغير.

في خط الدفاع: محمود علاء الدين، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، محمد عبدالسلام، حازم محمد إمام، أحمد عيد، عبدالله جمعة عودة، محمد عبدالشافي.

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في خط الوسط: طارق حامد، التونسي فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا "قائد الفريق"، كريم بامبو، المغربي أشرف بن شرقي،

إسلام جابر، إمام عاشور، المغربي محمد أوناجم، مصطفي فتحي.

في خط الهجوم: عمر السعيد، مصطفي محمد، الكونغولي كابونجو كاسنجو.

انطلقت مسابقة السوبر المصري لأول مرة عام 2001، عندما التقي الزمالك بطل الدوري مع غزل المحلة وصيف الكأس، بعد اعتذار الأهلي البطل.

أقيمت 16 مسابقة من قبل، شارك فيها أندية 8 أندية، وهي الأهلي 13 مرة، الزمالك 9 مرات، إنبي 3 مرات، المقاولون العرب وحرس الحدود مرتين، والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري مرة.

توج الأهلي باللقب 11 مرة، يليه الزمالك بثلاثة القاب، والمقاولون، وحرس الحدود مرة.

وجاء حسام عاشور الأكثر على رأس قائمة اللاعبين الأكثر ظهورا في مباريات السوبر، حيث شارك في 10 مباريات، بينما يستمر عبدالله السعيد الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 3 أهداف.

مواجهة الأهلي والزمالك الأكثر تكرارا في السوبر، تتكرر للمرة السابعة وجاءت على النحو التالي:

1- النسخة الثالثة 2003، فاز الأهلي بركلات الترجيح، بإستاد الكلية الحربية.

2- النسخة الثامنة 2008، فاز الأهلي بهدفين دون رد، بإستاد القاهرة.

3- النسخة رقم 12 عام 2014، فاز الأهلي بركلات الترجيح، بإستاد القاهرة.

4- النسخة رقم 13 عام 2015، فاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالإمارات.

5- النسخة رقم 14 عام 2016، فاز الزمالك بركلات الترجيح، بالإمارات.

6- النسخة رقم 16 عام 2019، فاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بإستاد برج العرب.

مباراة اليوم هي ثالث سوبر محلي يقام بالإمارات، حيث توج الأهلي بلقب 2015، والزمالك بلقب 2016، بينما حصد المصري لقب 2017.