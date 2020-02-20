قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي بالكأس

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تواجه نظيره النادي الإسماعيلي مساء الجمعة، على ستاد الإسكندرية في إطار بطولة كأس مصر. وجاء التشكيل المختار على النحو الآتي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان خط الدفاع: عبد الله بكري - ولفريد كانون - طارق طه - محمد حمدي Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - حسام غانم خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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