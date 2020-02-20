اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف كهربا رابط الأهلي

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تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، مباراة السوبر المصري في نسختها رقم 17 بين بطل الدوري الأهلي ، وحامل لقب الكأس الزمالك .

وتقام المباراة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

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وتنقل قناة أبو ظبي الرياضية عبر قناة " كلاسيكو العرب" على تردد 12226 عبر قمر النايل سات، وعبر القمر الأوروبي هوت بيرد على تردد 11747 ومعدل الاستقطاب العمودي " v" المباراة، وترددات القناة هي ترددات قناة أبو ظبي 2.

كما ستذيع قناة أون سبورت المصرية المباراة على تردد 10853 "H" أفقي، على القمر الصناعي نايل سات.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، 11 مرة وتوج الزمالك بالسوبر 3 مرات وتوج المقاولون العرب وحرس الحدود بالسوبر مرة واحدة لكل منهما.

الاهلي و الزمالك الساعة 7 علي قناة 2