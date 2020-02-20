رياضة | أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجاة كبيرة لجماهير الكرة المصرية قبل ساعات من انطلاق السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات.
وتابع: "في الإمارات قبل ساعات من قمة السوبر بين الأهلي والزمالك .. ومفاجأة الأستديو نجم الكرة البرازيلية روبرتو كارلو".
ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بعاصمة الإمارات أبو ظبي، في السابعة مساء اليوم الخميس.
وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "تغطية من كل محافظات مصر .. تغطية من داخل معسكر الفريقين".
وتابع: "في الإمارات قبل ساعات من قمة السوبر بين الأهلي والزمالك .. ومفاجأة الأستديو نجم الكرة البرازيلية روبرتو كارلو".