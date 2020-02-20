رياضة | أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجاة كبيرة لجماهير الكرة المصرية قبل ساعات من انطلاق السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بعاصمة الإمارات أبو ظبي، في السابعة مساء اليوم الخميس.