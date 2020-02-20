رياضة | قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تواجه نظيره النادي الإسماعيلي مساء الجمعة، على استاد الإسكندرية في إطار بطولة كأس مصر. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان Advertisements خط الدفاع: عبد الله بكري - ولفريد كانون - طارق طه - محمد حمدي خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - حسام غانم خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

Advertisements