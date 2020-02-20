رياضة | هدافو السوبر المصري عبر التاريخ.. رقم قياسي لـ"السعيد" وثنائي أجنبي يزين القائمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدافو السوبر المصري عبر التاريخ.. رقم قياسي لـ"السعيد" وثنائي أجنبي يزين القائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الجماهير العربية وخاصة الجماهير المصرية، المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة السوبر المصري، والمقرر إقامتها في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

وتحمل مباراة القمة اليوم الخميس بين "القطبين" النهائي رقم 17 في تاريخ بطولة السوبر المصري، حيث سبق وأقيمت 16 نسخة من البطولة بداية من عام 2003، ويعتبر النادي الأهلي الأكثر تتويجا بكأس البطولة برصيد 11 لقبًا، بينما حقق الزمالك 3 ألقاب فقط بالبطولة المحلية.

ونجح 26 لاعبًا في تسجيل 33 هدفًا في تاريخ بطولة السوبر المصري منذ عام 2003 وحتي الآن.

ويتصدر عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف، يليه النيجيري جونيور أجايي ومحمود علاء ومحمد أبوتريكة ومدحت عبد الهادي وسجل كل منهما هدفين.

لاعبان أجنبيان فقط نجحوا في تسجيل أهداف في بطولة السوبر المصري عبر تاريخها هما ثنائي النادي الأهلي المغربي وليد أزارو "هدف وحيد"، والنيجيري جونيور أجايي "هدفين".

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ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي بطولة السوبر المصري عبر التاريخ:-

-3 أهداف (لاعب واحد):

عبد الله السعيد (الأهلي) – الهداف التاريخي للسوبر المصري

-هدفين (5 لاعبين):

محمد أبوتريكة (الأهلي) – تامر عادل (المقاولون) – مدحت عبد الهادي (الزمالك) – جونيور أجايي (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك).

-هدف وحيد (20 لاعبا):