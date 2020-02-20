رياضة | فايلر يرفض الراحة عقب السوبر استعدادًا لقمة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض الراحة عقب السوبر استعدادًا لقمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على استئناف التدريبات مباشرةً عقب مواجهة السوبر المصري.

ورفض المدرب منح اللاعبين راحة سلبية عقب السوبر المصري، على أن يخوض مرانه فور العودة للقاهرة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك، بقمة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي الزمالك، في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، على لقب كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الأحمر برئاسة خالد الدرندلي، إلى القاهرة ظهر غدٍ الجمعة على يتوجه الفريق إلى النادي مباشرةً.

يأتي ذلك بعد التأكد من خوض مباراة الفريق أمام الزمالك، يوم 24 فبراير الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.