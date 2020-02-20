رياضة | الفيفا يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ37

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيفا يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ37 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنئ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لاعب منتخبنا الوطني والنادي الأهلي السابق عماد متعب بمناسبة عيد ميلاده السابع والثلاثين.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور للاعب منتخبنا الوطني والنادي الأهلي السابق عماد متعب بمناسبة عيد ميلاده السابع والثلاثين معلقا عليها:" تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لنجم النادي الأهلي والمنتخب المصري عماد متعب، 37 سنة اليوم قناص اللحظات الأخيرة وأهداف مؤثرة ستظل في الذاكرة، بطولات لا تُحصى مع النادي الأهلي والمنتخب المصري، منها برونزية كأس العالم للأندية FIFA عام 2006، كل عام وانت بخير كابتن عماد.

يذكر أن عماد متعب يعد من أساطير النادي الأهلي حيث استطاع الفوز مع القلعة الحمراء بجميع البطولات أبرزها الدوري المصري الممتاز وكأس والسوبر المصري بالإضافة إلي بطولة دروي أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي والحصول علي الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2006.

وعلي الصعيد الدولي استطاع عماد متعب الفوز مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.