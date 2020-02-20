رياضة | الأهلي ضد الزمالك.. 20 معلومة تُلخص تاريخ بطولة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ضد الزمالك.. 20 معلومة تُلخص تاريخ بطولة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" المواجهة النارية بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2020، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2018 / 2019.

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأرقام والإحصائيات من تاريخ السوبر المصري:

- 8 أندية شاركت في بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها عام 2001 ( الأهلي – الزمالك – الإسماعيلي – حرس الحدود – انبي – المقاولون العرب – غزل المحلة – المصري).

- الأهلي الأكثر مشاركة في السوبر المصري ويشارك للمرة الرابعة عشر في تاريخه بالبطولة هذا الموسم، بينما يشارك الزمالك للمرة العاشرة، ويأتي في المرتبة الثالثة فريق إنبي وشارك 3 مرات بالبطولة.

- الزمالك أول فريق يتوج بكأس السوبر المصري عام 2001 على حساب غزل المحلة بنتيجة 2-1.

- الزمالك أول فريق يتوج بكأس السوبر المصري مرتين متتاليتين عامي 2001، 2002.

- حازم إمام نجم الزمالك السابق صاحب أول هدف في بطولة السوبر المصري في مرمي المحلة عام 2001.

- الألماني أوتوفيستر أول مدرب يتوج بكأس السوبر المصري مع الزمالك في النسخة الأولي من البطولة.

- 4 أندية حصدت لقب السوبر المصري عبر التاريخ (الأهلي "11 لقب" – الزمالك "3 ألقاب" – المقاولون العرب "1 لقب" – حرس الحدود "1 لقب")

- الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري عبر التاريخ برصيد 11 لقبًا.

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- الزمالك الأكثر خسارة في السوبر المصري وفشل في التتويج بكأس البطولة خلال 6 نسخ سابقة.

- 11 مدربًا حصدوا كأس السوبر المصري عبر التاريخ ( 6 مدربين أجانب – 5 مدربين مصريين)

- البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق أكثر المدربين تتويجًا بكأس السوبر وتوج باللقب 4 مرات.

- حسام البدري مدرب الأهلي السابق أكثر المدربين المصريين تتويجًا بكأس السوبر وحصد اللقب 3 مرات.

- عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق هو هداف السوبر المصري برصيد 3 أهداف.

- لاعبان أجنبيان فقط سجلوا أهدافا في تاريخ بطولة السوبر المصري هما ثنائي الأهلي (جونيور أجايي "هدفين" – وليد أزارو "هدف").

- تحدد بطل السوبر المصري في "الأشواط الإضافية" خلال 3 نسخ للبطولة أعوام 2001، 2002، 2005.

- حددت ركلات الترجيح هوية بطل السوبر المصري في 4 نسخ للبطولة أعوام 2003، 2007، 2014، 2016.

- المقاولون العرب صاحب أكبر انتصار في تاريخ بطولة السوبر المصري وفاز بنتيجة 4-2 على الزمالك عام 2004.

- الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري تواليًا، وحصد اللقب 4 مرات متتالية "مرتين" أعوام 2005، 2006، 2007، 2008، كما كرر الانجاز نفسه أعوام 2010، 2011، 2014، 2015.

- استضافت الإمارات بطولة السوبر المصري 3 مرات، توج الأهلي باللقب "مرتين"، وحصد الزمالك اللقب "مرة وحيدة".

- الأهلي بطل النسخة الأخيرة من السوبر المصري والتي أقيمت في 20 سبتمبر 2019، وفاز على الزمالك بنتيجة 3-2، بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر أخر مدرب توج بكأس البطولة.