رياضة | علي فرج ورنيم الوليلي يتوجان بلقب بطولة الجمهورية للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي فرج ورنيم الوليلي يتوجان بلقب بطولة الجمهورية للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارًا لإنجازات أبطال أندية وادى دجلة في الإسكواش، توج اللاعب الدجلاوي علي فرج المصنف الثاني عالميًا تبعًا لتصنيف الإتحاد الدولي بلقب بطولة الجمهورية، التي نظمها الإتحاد المصري للإسكواش. حاز اللاعب باللقب بعد منافسة قوية مع اللاعب طارق مؤمن المصنف الثالث علي مستوى العالم في منافسات الرجال بنتيجة (3/0) بواقع نقاط (9/11) (9/11) (9/11).

وعلى صعيد منافسات السيدات، فازت البطلة الدجلاوية رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا علي نوران جوهر المصنفة الثانية في نهائي دجلاوي، إنتهى بإنسحاب نوران جوهر بعد هزيمتها في الشوط الأول بواقع نقاط (11/8) نظرًا لتعرضها للإصابة.