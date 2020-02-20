رياضة | حسن المستكاوي: قمة الأهلي والزمالك تراث تاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن المستكاوي: قمة الأهلي والزمالك تراث تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن قمة الأهلي والزمالك عمرها يتخطى الـ١٠٠ عام واهتمام الصحافة والجماهير بها قديم جدًا.

Advertisements

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" والتي تقدم تغطية مميزة للسوبر المصري المقام في الإمارات :"الأهلي والزمالك أكبر وأشهر "ديربي" في الشرق الأوسط وصنعته المنافسة الكبيرة بين كلا الناديين".

وتابع :"ديربي الأهلي والزمالك صنعته أول ٤٠ عام من عمر الناديين لأن المنافسة بينهما كانت شرسة للغاية".