رياضة | خط كارتيرون لحل أزمة الزمالك في موقعة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خط كارتيرون لحل أزمة الزمالك في موقعة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة في الساعات الماضية مع أحمد عيد، الظهير الأيمن، لتجهيزه من الناحية النفسية والمعنوية للقاء السوبر.

وجاءت جلسة كارتيرون، بسبب إصابة حازم إمام التي تعرض لها مؤخرا.

وسيخضع حازم إمام لفحص أخير فى الساعات القليلة المقبلة، لحسم موقفه من خوض السوبر، وفى حالة عدم جاهزيته، سيكون الاتجاه الأقرب الدفع باللاعب أحمد عيد.

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وشارك أحمد عيد فى عدد من مباريات الزمالك، بعد أن واجه الفارس الأبيض بعض الأزمات بمركز الظهير الأيمن بعد رحيل حمدى النقاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.