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رونالدو العائق أمام سفينة ليون بالأبطال

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إبراهيم سعد 0 تبليغ

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الخميس 20 فبراير 2020

يشعر رودي جارسيا مدرب ليون الفرنسي بالقلق من مواجهة يوفنتوس الإيطالي، خلال الأسبوع المقبل، في ذهاب الدور الثاني لبطولة .

وأطلق المحنك اللرنسي تصريحات مثيرة لصحيفة كوريري سبورت:

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قال جارسيا: إن ليون يسعى للعب بشكل دفاعي لمنع مهاجم يوفنتوس من التحرك وجعله يكره اللعب هناك، ثم عدم ترك أية مساحات لأي من باولو ديبالا وهيجوايين.

 وأضاف مدرب روما السابق: إن مواجهتي الاول أمام رونالدو مع فريق جديد يوفنتوس، هي فرصة للثأر من نتائج ماضية سلبية أمام ، حيث أن الفريق الإسباني منعني من الفوز خلال ثمانية مواجهات سابقة.

وشدد جاريسا: على أن علاقته مع لاعبي روما السابقين كانت جيدة للغاية ولو كنت متواجدا ما سمحت لخروج لاعبين مثل دي روسي أو فرانشيسكو توتي بهذا الشكل المخيب.

واختتم المدرب الفرنسي: كانت هناك علاقة قوية مع توتي وحينما سألته عن رغبته باللعب قال لي أحب الفوز فقط، ولم يكن توتي يرتكب أية أخطاء أو مشاكل بل كان انتماء روما مسيطر عليه هو ودي روسي.

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