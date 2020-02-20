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أول تعليق من محمد صلاح بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد صلاح بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع النجم المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، راية التحدي في وجه أتلتيكو مدريد الإسباني في أول تعليق له عقب هزيمة فريقه بهدف نظيف أمام الروخيبلانكوس في ملعب واندا متروبوليتانو بذهاب دور الـ 16 من .

ونشر «صلاح» صورتين له من المباراة، على حسابه بـ«إنستجرام»، فيما علق عليها قائلًا: «أنفيلد ينتظر..».

ويسعى ليفربول لقلب النتيجة على منافسه الإسباني في مباراة العودة التي ستقام الشهر القادم على ملعب أنفيلد بليفربول، إذ ناشد عدد من اللاعبين الجماهير للحضور وملء الاستاد.

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