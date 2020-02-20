ميسي: وأخيرًا سألعب في نابولي، الريال خسر رونالدو، أتمنى عودة نيمار وأبيدال أخطأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

أجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية مقابلة مع النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​، الذي تطرق للحديث عن عدّة مواضيع.



وعن المواجهة القادمة ل​برشلونة​ أمام نابولي في ​دوري أبطال أوروبا​، قال صاحب الـ32 عاما: "وأخيرًا سوف ألعب في ملعب سان باولو، لقد إنتظرت ذلك لوقت طويل، أنا متحمس جدا، تجربة خوض مباراة كرة قدم في هذا الملعب هو أمر ممتع، الناس هناك شغوفة ومليئة بالعاطفة، أعلم أن أهل نابولي مجانين في حب كرة القدم، إيزيكل لافاتزي أخبرني الكثير عن ما يحصل هناك".

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وتحدث ميسي كذلك عن النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، قائلا: "إنه أمر طبيعي أن يواصل التسجيل، رونالدو مهاجم مفترس، ويعشق هز الشباك، يسجل في كل مرة يلعب فيها ومن أي فرصة، بكل تأكيد ريال مدريد خسر رونالدو، الفريق لا يسجل كثيرا بدونه، هو أمر طبيعي أن يحصل معك ذلك ورحل عنك لاعب يسجل 50 هدفا".

كما أكال ميسي بالمديح على مواطنه مهاجم الإنتر لاوتارو مارتينيز، مؤكدا أنه سيصبح لاعبا كبيرا في المستقبل، ومعربًا عن أمله في أن يأتي هو وكل اللاعبين المميزين مثله إلى برشلونة.

أما عن نيمار، قال ميسي: "أود كثيرا أن يعود نيمار، إنه شخص مرح، سعيد دائما، حاولنا إقناعه بالبقاء، الطريقة التي رحل فيها لم تكن محبوبة، هو حقا يريد العودة، ولقد أظهر دائما أنه نادم".

وعن أبيدال والمشكلة التي حصلت مؤخرا معه، قال النجم الارجنتيني: "لا أعلم ماذا حدث له ليقول مثل هذه التصريحات، وسبب ردي عليه لأنني شعرت بالهجوم ضدي وضد اللاعبين، تصريحاته أزعجتني كثيرًا، لأن الهجوم يأتي من شخص في النادي ويعمل في منصب السكرتير وينتقد اللاعبين، تصرفه كان مجنونًا بالنسبة لي لأن السكرتير الفني هو من يتخذ القرارات ويتحمل المسؤولية، لذلك قمت بالرد عليه لأنني لن أسمح له بمهاجمتي بهذا الأسلوب".