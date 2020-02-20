شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد بيراميدز .. المران الختامي للدروايش وفقرة لضربات الجزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي فريق الإسماعيلي صباح اليوم الخميس تدريباته، استعدادا لمواجهته المقبلة امام فريق بيراميدز فى اطار مباريات دور الـ 16 لمسابقة كاس مصر و المقرر لها غدا الجمعة فى تمام الخامسة مساء على ملعب الاسكندرية .

وخاض الفريق مرانه الختامى اليوم قبل السفر للاسكندرية وحرص المدير الفنى على الاجتماع بلاعبيه قبل بدأ المران للتاكيد على اهمية مواجهة الغد التى تعد خطوة هامة نحو مواصلة المشوار فى مسابقة كأس مصر.

وشدد المدير الفنى خلال المران ، على اهمية استغلال الفرص و كذلك غلق المساحات امام المنافس بجانب كيفية الحد من خطورة خط هجومه المميز.

واختتم المران بتدريبات خاصة على ركلات الجزاء تحسبا لانتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل و الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

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وستظهر تقنية الفيديو “VAR” لأول مرة في مصر خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية في إطار منافسات دور الــ16 لبطولة كأس مصر، تمهيدا لاختبارها قبل الاعتماد بشكل رسمي.

وتلقى ستاد الإسكندرية، خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الاستعداد لتطبيق تقنية الفيديو المساعد خلال اللقاء المذكور على سبيل الاختبار.

وتأتي تجربة تقنية في المباراة من الاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لبدء استخدام التقنية في مباريات الدوري بداية من الدور الثاني.