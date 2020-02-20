حسن شاكوش: السوبر المصري أهلاوى وأتمناها مباراة تشرف الكرة المصرية

جدة - عمرو شويل كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن توقعاته لمباراة السوبر المحلى التى تجمع بين فريقى الأهلى والزمالك مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وقال شاكوش فى تصريحات لـ"الخليج 365": إنه يشجع النادي الأهلي ويتمنى تتويج المارد الأحمر بالسوبر.

وأضاف شاكوش أنه يأمل خروج المباراة بالشكل الذى يشرف الكرة المصرية دون حدوث أزمات، مؤكدا أن فريقى الأهلى والزمالك كبار وسيقدمان مباراة ممتعة للجماهير.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

يخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

موعد مباراة الاهلى والزمالك

مباراة الأهلي ضد الزمالك تقام على لقب السوبر المصري اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 فى تمام الساعة االسابعة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت، وأبو ظبي الرياضية الأولي والثانية في بطولة كأس السوبر المصري .

تشكيلة الأهلي المتوقعة في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

يفرض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر سياجاً من السرية علي تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك في السوبر، حيث يحاول المدرب السويسري خداع الجميع وهو ما ظهر في تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق ابو ظبي.

ووفقاً للمؤشرات القادمة من معسكر الأهلي فإن تشكيل الفريق الأحمر الأقرب في مواجهة الليلة سيكون كالتالي : Advertisements حراسة المرمي : محمد الشناوي . خط الدفاع : علي معلول، أيمن اشرف، رامي ربيعة ومحمد هاني . خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان . خط الهجوم : جونيور اجاي .

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد الأهلي فى السوبر المصري

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام الأهلي في مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية.

ومن المتوقع ان يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خد الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الوسط المهاجم : احمد سيد زيزو – اشرب بن شرقي – يوسف أوباما

الهجوم : مصطفي محمد