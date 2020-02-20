شكرا لقرائتكم حسين عبدالغني.. "الأكبر" في تاريخ آسيا والثالث عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات حسين عبدالغني قائد أهلي جدة أكبر لاعب يشارك في تاريخ دوري أبطال آسيا، وثالث أكبر لاعب يخوض بطولات الأبطال القارية عبر التاريخ خلف الحارس الإيطالي ماركو بالوتا.

وشارك عبدالغني في فوز فريقه على استقلال طهران بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا بعمر 43 و27 يوماً وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ البطولة الأكبر بالنسبة لأندية القارة الصفراء.

وسبق لعبدالغني المشاركة في 6 نسخ سابقة لبطولة دوري أبطال آسيا، ثلاثاً مع الأهلي (2005، 2008 و2019) ومثلها مع النصر (2011، 2015، 2016).

وكان الرقم الأكبر آسيوياً مسجل باسم الكوري يون سونغ تشوي لاعب جونبوك الكوري الجنوبي سابقاً، عندما لعب أمام غوانزو إيفرغراند الصيني عام 2014 بعمر 42 عاماً و11 شهراً و13 يوماً.

ومن الممكن أن يتجاوز عبدالغني قريباً رقم الحارس الغواتيمالي فرناندو باتيرسون الذي واجه مونتيري المكسيكي في دوري أبطال أميركا الشمالية "كونكاكاف" عام 2013 وهو بعمر 43 عاماً وشهراً ويومين.



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ويعتبر الحارس الإيطالي ماركو بالوتا اللاعب الأكبر في تاريخ دوري أبطال أوروبا وجميع البطولات القارية للأندية، إذ لعب مباراة لاتسيو أمام ريال مدريد في نسخة 2007-2008 بعمر 43 عاماً و8 أشهر وثمانية أيام.

وصعد مواطنه جيانلويجي بوفون إلى المركز الثاني في النسخة الحالية، عندما حمى مرمى فريقه يوفنتوس أمام باير ليفركوزن في ديسمبر الماضي بعمر 41 عاماً وعشرة أشهر و13 يوماً.



بوفون واجه ليفركوزن نهاية العام الماضي بعمر 41 عاماً وعشرة أشهر و13 يوماً

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا يتفوق الجنوب إفريقي أندري أرينديس اللاعب الأكبر في تاريخ البطولة، بعدما لعب مع فريقه سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي أمام كمبالا سيتي الأوغندي عام 2009 بعمر 41 عاماً وتسعة أشهر وثمانية أيام.



عودة فيرون من الاعتزال وضعته كأكبر لاعب في تاريخ كوبا ليبرتادوريس

وبات النجم الأرجنيتيني الشهير خوان سباستيان فيرون اللاعب الأكبر في تاريخ كوبا ليبرتادوريس عندما عاد من الاعتزال عام 2017 للمشاركة مع فريقه إستوديانتس بعمر 42 عاماً، وخسر حينها أمام برشلونة الإكوادوري.

وأصبح الإنجليزي نيل إيمبلين اللاعب الأكبر في تاريخ دوري أبطال أوقيانوسيا عام 2012، بعدما لعب مباراة فريقه وايتيكر النيوزيلاندي وبا من فيجي بعمر 40 عاماً وثمانية أشهر و14 يوماً.