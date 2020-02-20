رسالة «مثيرة للجدل» من تركي آل شيخ قبل «السوبر المصري»

وجه تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، رسالة غامضة لـ متابعيه قبل ساعات من مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ مجموعة من الأسود، وعلق "اجتمع مع المجموعة التي لديها نفس الهدف الخاص بك".

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء اليوم، الخميس؛ لمتابعة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، الذى من المقرر أن يكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.