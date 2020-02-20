في أول تصنيف لـ”فيفا” في 2020.. المنتخب المصري الـ 51 عالميًا والسابع إفريقيًا وفلسطين يقفز 3 مراكز

في أول إصدار للتصنيف العالمي في 2020، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التصنيف الشهري للمنتخبات.

وحافظت مصر على مركزها الـ51 في تصنيف شهر يناير، وجاء منتخب بلجيكا في المركز الأول ثم فرنسا والبرازيل، بينما منتخب فلسطين الأفضل حصداً للنقاط وتقدماً في المراكز. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وجاء منتخب مصر في المركز 51 عالمياً والسابع إفريقيا بعد: السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب وغانا، وتقدم منتخب فلسطين إلى 103 عالمياً و18 آسيويًا.

تصنيف أول 10 منتخبات في العالم:

1- بلجيكا

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- أوروجواي

6- كرواتيا

Advertisements

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- الأرجنتين

10- كولومبيا

وذكر موقع فيفا الرسمي أنه بسبب قلة إجراء المباريات الدولية مع بداية العام، شهد التصنيف العالمي وهو الإصدار الأول في هذا العام 2020، تحركات طفيفة بعد إقامة 15 مباراة فقط منذ آخر تحديث للترتيب في ديسمبر الماضي.

وتابع موقع فيفا، أن التحركات طرأت على بعض المراكز، حيث تراجعت ويلز مرتبة واحدة وكذلك الباراجواي، فيما تقدمت غانا خطوة.



وأكج موقع "فيفا"، أن المنتخب الفلسطيني هو أكبر المتقدمين في هذا التصنيف من حيث عدد النقاط والمراكز، حيث صعد ثلاثة مراكز ليصبح في الترتيب 103، بفضل تتويجه بكأس بانجاباندو التي أقيمت في بنجلاديش بعد انتصاره في النهائي على بورندي 3-1.

وتقدم المنتخب الفلسطيني على منتخبات مثل إستونيا، ترينيداد وتوباغو، موزمبيق وكينيا.