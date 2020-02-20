شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن "بطولة السوبر" قبل صدام الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل نهائى النسخة رقم 17 لكأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك مساء اليوم، الخميس، فى أبوظبى، وهى المباراة التى ينتظرها الملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، نرصد كل ما يتعلق ببطولة السوبر من أرقام وإحصاءات ومفارقات على النحو التالي:

1- انطلقت البطولة عام 2001 لتصبح ثالث المسابقات المحلية فى مصر بعد كأس مصر الذى انطلق عام 1921 وبطولة الدورى التى بدأت عام 1948.

2- توج الزمالك، بطل الدورى، بلقب النسخة الأولى فى 14 سبتمبر 2001 على حساب غزل المحلة وصيف كأس مصر بتفوقه (2 – 1).

3- تقام البطولة فى دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الرابعة بعدما سبق لها استضافتها عامى 2015 و2017 بين الأهلى والزمالك و2018 بين الأهلى والمصرى، علماً بأن ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين شهد النسختين الأولى والثالثة، فيما كان ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبى مسرحاً للسوبر الثانى على أرض الإمارات.

4- يتربع الأهلى على رأس أكثر الأندية حصولاً على البطولة برصيد 11 لقباً، يليه الزمالك بـ 3 ألقاب، ثم المقاولون العرب وحرس الحدود بلقب وحيد لكل منهما.

5- شهدت البطولة على مدار نسخها الـ16 تسجيل 33 هدفاً، بمتوسط يزيد قليلاً على هدفين فى كل مباراة.

6- عبد الله السعيد قائد بيراميدز الحالى يعتبر الأكثر تسجيلاً فى بطولة السوبر برصيد 3 أهداف، أحرزها مع الأهلى فريقه الأسبق، وبفارق هدف وحيد عن مدحت عبد الهادى ومحمود علاء (الزمالك) ومحمد أبو تريكة وجونيور أجايى (الأهلي) وتامر عادل (المقاولون العرب).

7- خلت البطولة من الأهداف خلال نسخها فى 2003 و2014 و2017 وجميعها بين الأهلى والزمالك، أما الرقم القياسى لعدد الأهداف فى نسخة واحدة فبلغ 6 أهداف فى بطولة 2004 التى شهدت تفوق المقاولون على الزمالك (4 – 2).

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8- 6 أهداف سجلت من ركلات جزاء عن طريق مدافعى الزمالك مدحت عبد الهادى فى 2004 ومحمود علاء (هدفين) فى 2018 وثنائى الأهلى شادى محمد 2007 وعبد الله السعيد (هدفين) فى 2015.

9- 4 ركلات جزاء أهدرت طوال تاريخ السوبر المصرى عبر محمد الحادى لاعب المقاولون فى 2002 وعماد متعب وعبد الله السعيد لاعبى الأهلى 2005 و2012 ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك فى 2015.

10- أحرز حازم إمام نجم الزمالك السابق أول هدف فى تاريخ البطولة فى شباك سيد القصراوى حارس غزل المحلة، فيما وقع مدافع الزمالك الحالى محمود علاء أخر هدف فى شباك محمد الشناوى حارس الأهلى من علامة الجزاء.

11- تم حسم اللقب 4 مرات بعد وقتين إضافيين خلال نسخ 2001 و2002 عندما تفوق الزمالك على غزل المحلة ثم المقاولون (2 – 1) و(1 – 0) و2005 و2017 عندما فاز الأهلى على إنبى ثم المصرى بهدف دون رد.

12- خلال 16 نسخة سابقة حضرت ركلات الترجيح فى 4 مناسبات، الأولى فى 2003 عندما تغلب الأهلى على الزمالك (3 – 1) و2007 و2014 وفاز الأهلى أيضاً على الإسماعيلى ثم الزمالك (4 – 2) و(5 – 4) على الترتيب.

13- تمكن النجوم الأجانب من تسجيل 3أهداف استهلها المغربى وليد أزارو فى شباك المصرى عام 2018 ثم اضاف النيجيرى جونيور أجايى ثنائية فى 2019.

14- أدار الحكام المصريين 9مباريات عبر الخماسى جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وحمدى شعبان ورضا البلتاجى ومحمد فاروق مقابل 7مباريات لحكام أجانب، من بينهم الإماراتى عمار الجنيبى الذى أدار نهائى 2018 بين الأهلى والمصرى.

15- أشهر حكام مباريات السوبر السابقة 9 بطاقات حمراء، بواقع 3 للأهلى لوائل جمعة 2007 وأحمد السيد فى 2009 وسيد معوض فى 2010 ، وبطاقتين لثنائى الزمالك المعتز بالله "إينو" 2004 والتونسى وسام العابدى 2008 و4 بطاقات للرباعى تامر عادل لاعب المقاولون فى 2004 ومحمد يونس لاعب إنبى فى 2005 وأحمد عبد الغنى لاعب الحدود فى 2010 بالإضافة لسيد معوض عندما كان يدافع عن صفوف الإسماعيلى فى 2007.