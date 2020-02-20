شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: طموحنا التتويج بكأس المفاجآت ولو على حساب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن طموحات ذئاب الجبل ارتقت بعد الفوز الأخير الذى حققه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر.

وقال عادل، فى تصريحات خاصة، توقعنا الفوز على المصرى فى ظل الأداء الكبير الذى يقدمه المقاولون خلال الموسم الجارى وبفضل الروح التى بين اللاعبين، ولكن النتيجة كانت رزق، وطموحاتنا الوصول إلى أقصى مرحلة فى الكأس.

وعن مواجهة المقاولون للأهلى المرتقبة فى كأس مصر قال عضو مجلس ذئاب الجبل، بطولة كأس مصر مختلفة عن الدورى، وهى دائماً "كأس المفاجآت"، ولهذا ليست مقتصرة على الأهلى والزمالك فقط كما هو الحال فى الدورى وطموحنا أن نصل إلى اللقب لتتويج أداء اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس فى هذا الموسم.

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ومنح عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام، بعد الفوز الكبير الذى حققه ذئاب الجبل أمس الأربعاء، على المصرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وتأهل المقاولون العرب لربع نهائى كأس مصر، لملاقاة الاتحاد السكندرى الذى سبق وحجز مقعده بالدور ذاته بعدما فاز على أسوان بدور الـ16، بعد رباعيته فى شباك المصرى، وافتتح شكرى نجيب أهداف المقاولون العرب فى الدقيقة 22 من أحداث شوط المباراة الأول، وأضاف محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 42، وعاد محمد عصام ليسجل هدفه الثانى والثالث للمقاولون فى الدقيقة 68 من أحداث المباراة، وأحرز معروف يوسف الهدف الرابع للمقاولون فى للدقيقة الأخيرة.

ومن المقرر أن يبدأ المقاولون استعداداته لمواجهة جديدة أمام المصرى فى الدورى العام الأحد المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين فى الثانى من مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتان مؤجلتان.