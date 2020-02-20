شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سائق إثيوبى يشجع الزمالك فى الإمارات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الخليج 365 مع أحد السائقين بالإمارات فى الطريق إلى ملعب مباراة السوبر المصري، وكشف السائق عن حبه لنادى الزمالك وتشجيعه للفريق الأبيض فى مباراة اليوم التى تجمع قطبى الكرة المصرية بكأس السوبر المصرى، والذى يستضيفه استاد محمد بن زايد فى تمام السابعة مساءً.

وقال السائق، أشجع الزمالك بسبب أن أحد اللاعبين الإثيوبيين كان يلعب بالفريق الأبيض قديماً.

ويخوض الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبى مباراة على لقب كأس السوبر المصرى، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.

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يُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".