شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك فى السوبر.. حيرة فى الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحيرة تسيطر على الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، قبل ساعات قليلة من مواجهة الأهلى في مباراة السوبر المحلى، والمقرر لها السابعة من مساء اليوم، على صعيد الجبهة اليمنى بالفريق.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، و في خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي ، وعلى صعيد خط الوسط : طارق حامد ، و فرجاني ساسي ، اما الهجوم فمن المتوقع ان يدفع بأحمد سيد زيزو ، وأشرف بن شرقي ، و يوسف أوباما ، على أن يقود الهجوم مصطفى محمد .

وتكمن الحيرة في الجبهة اليمنى لدى كارتيرون ، خاصة بعد تعرض الظهير الأيمن وقائد الفريق حازم إمام للإصابة فى اللقاء الأخير أمام الترجى التونسى وتحامله على نفسه لنهايته، وهو ما أدى لتفاقم الإصابة مما وضع كارتيرون فى ورطة نظرا لعدم تواجد البديل الكفء بعد هروب التونسى حمدى النقاز ورفضه العودة تماما للفريق الأبيض ، ليضطر الاعتماد على حازم إمام والذى قد يشارك بمسكنات تساعده على المشاركة في السوبر ، وحالة عدم قدرة اللاعب على المشاركة في المباراة فمن المتوقع أن يعتمد كارتيرون على محمد عبد السلام المدافع الشاب أو أحمد عيد الظهير الناشئ الذى نجح فى سد الثغرة وخاض عدداً من المباريات الرسمية مع الفريق، بالرغم من صغر سنه .

قررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك إهداء 3 سيارات للجماهير الحاضرة للمباراة فى ملعب محمد بن زايد، من خلال عمل قرعة على أرقام تذاكر جميع الحاضرين، ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين بين شوطى المباراة، على أن يتم تسليمها لهم بعد انتهاء المباراة مباشرة.