شكرا لقرائتكم خبر عن فسيخ وكوارع وحواوشى.. نجوم الأهلى والزمالك يرفعون شعار "دلع كرشك" ليلة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد كلاسيكو الكرة المصرية الذى يجمع بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من أقوى اللقاءات والمنافسات الكروية، ليس فقط على المستوى العربى أو الأفريقى، وإنما على مستوى العالم، المثير للدهشة أن نجوم الأهلى والزمالك تربطهم ذكريات طريفة مع أشهر أكلات ليلة المباراة.

ففى قمة مصرية على أرض إماراتية يلتقى فريقا الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم، الخميس بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبى على لقب كأس السوبر المصرى، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك وتكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.

كوارع فى المدبح لنجوم القطبين

ويتذكر مصطفى يونس، نجم الأهلى الأسبق، ذكرياته مع أشهر أكلات ليلة مباراة القمة مع نجوم الزمالك فيقول، "كان بيننا عشرة وأخوة، يكفى أن نجوم الفريقين جميعهم فى مدرسة واحدة وهى الثانوية الرياضية، وجمعتنى أنا والخطيب وزيزو وإكرامى ومعنا الخواجة، فاروق جعفر، غانم سلطان، بالإضافة إلى أننا كنا ليلة المباراة نتجمع عند أصدقائنا بمنطقة المدبح بالسيدة زينب، ونتناول الكوارع سوياً".

وليد صلاح الدين والحواوشى

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ويسرد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، ذكرياته مع القمة وأشهرها بالطبع ليلة مباراة فوز الأهلى على الزمالك 6/1 قائلا، "كنا نشعر بالجوع ليلة المباراة، فطلب منى اللاعبون أن أحصل على الموافقة بأن يأكلوا فى الثانية فجرا، فاتصلت بصديق لى جاء إلى الفندق سرا بـ(تلاتين ساندوتش حواوشي)".

نجم الزمالك والفسيخ

وكشف وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادى الزمالك الأسبق، عن كواليس أول مباراة قمة أمام الأهلي شارك فيها بعد انضمامه للقلعة البيضاء، قائلا، "فى أول مباراة وأثناء تواجدنا فى المعسكر ذهبت لتامر عبد الحميد وطلبت منه الخروج من المعسكر لتناول وجبة فسيخ"، مضيفا، "اتفقت أنا وتامر على الخروج من الفندق فى سيارة أجرة تاكسي بدلا من الذهاب بالسيارة حتى لا ينكشف أمرنا".

وتابع، "ذهبنا وتناولنا وجبة الفسيخ ثم عدنا إلى الفندق وأثناء عودتنا وجدنا حلمى طولان، مدرب الفريق، ينتظرنا أمام بوابة الفندق وكادت أن تحدث أزمة، طولان هددنا بفضح أمرنا حال لو خسر الفريق، لكننا فزنا 3/1 ومرت الأمور بسلام".