شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقان أهلاوى وزملكاوى بالإمارات يرويان كواليس تشجيعهما قبل السوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الشقيقان أحمد ووليد الرفاعي في محيط ستاد محمد بن زايد لحضور مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المحلى بالإمارات وينتمي أحدهما للأهلي والآخر للزمالك.

”الخليج 365” حرصت على محاوة الشقيقان وأمنية كلا منهما وكيفية مغازلة كلا منهما للآخرعند الفوز أو التعادل وإحراز البطولة.

وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً، ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.

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ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

ورفض مسؤولو مجلس أبو ظبي وضع فواصل بين جماهير الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المحلي بعد تأكيدهم أن هناك كاميرات فى الملعب سترصد أى حالات شغب وسيتم التعامل مع أى خروج على النص بشكل حاسم .

وذكرت السفارة المصرية بأبوظبي أنها تتابع ترتيبات مباراة السوبر المصري لكرة القدم لموسم 2019 /2018 بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك مع مسئولي مجلس أبوظبي للرياضة، الذين أكدوا استعدادهم التام لاستقبال هذا الحدث الرياضي المصري الكبير بالتنسيق مع مختلف أجهزة دولة الإمارات الشقيقة، وكذلك مع مسئولي كلٍ من إتحاد الكرة المصري وإدارة الناديين المصريين الكبيرين، وبما يُسهم في نجاح تنظيم هذه النسخة من مباراة السوبر المصري، والتي تُعتبر النسخة الرابعة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية عقب نجاح النسخ الثلاث الماضية.