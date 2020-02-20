شكرا لقرائتكم خبر عن برقم التذكرة.. سحب على 3 سيارات بين شوطى سوبر الأهلي والزمالك فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك إهداء 3 سيارات للجماهير الحاضرة للمباراة فى ملعب محمد بن زايد، من خلال عمل قرعة على أرقام تذاكر جميع الحاضرين، ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين بين شوطى المباراة، على أن يتم تسليمها لهم بعد انتهاء المباراة مباشرة.

وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً، ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.

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ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

ورفض مسؤولو مجلس أبو ظبى وضع فواصل بين جماهير الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المحلى بعد تأكيدهم أن هناك كاميرات فى الملعب سترصد أى حالات شغب وسيتم التعامل مع أى خروج على النص بشكل حاسم .

وذكرت السفارة المصرية بأبوظبى أنها تتابع ترتيبات مباراة السوبر المصرى لكرة القدم لموسم 2019 /2018 بين فريقى الأهلى والزمالك، والتى ستقام اليوم، الخميس، باستاد الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية، وذلك مع مسئولى مجلس أبوظبى للرياضة، الذين أكدوا استعدادهم التام لاستقبال هذا الحدث الرياضى المصرى الكبير بالتنسيق مع مختلف أجهزة دولة الإمارات الشقيقة، وكذلك مع مسئولى كلٍ من اتحاد الكرة المصرى وإدارة الناديين المصريين الكبيرين، وبما يُسهم فى نجاح تنظيم هذه النسخة من مباراة السوبر المصري، والتى تُعتبر النسخة الرابعة التى تستضيفها العاصمة الإماراتية عقب نجاح النسخ الثلاث الماضية.