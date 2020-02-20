شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعامل الجهاز الفنى مع شائعة خناقة رمضان صبحى وكهربا قبل السوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر التطرق للشائعة التى تحدث عنها البعض خلال الساعات الماضية حول مشادة وقعت بين ثنائى الفريق كهربا ورمضان صبحى خلال مران الفريق أمس، قبل لقاء الزمالك الليلة فى السوبر المحلى، وأكد الجهاز الفنى أن هذه الأزمة "المُختلقة" لا تستحق الرد، ولن يتعامل معها الجهاز الفنى سوى بالتجاهل، لأنها محاولة من البعض لتشتيت تركيز اللاعبين وإبعادهم عن أجواء المباراة المرتقبة.

وأكد الجهاز الفنى أن الجميع فى الفريق لا يفكر إلا فى مباراة السوبر، ولا يشغل نفسه إطلاقاً بما يتردد فى وسائل الإعلام عن أزمة غير صحيحة بين كهربا ورمضان صبحى قبل لقاء الليلة، وطالب فايلر المدير الفنى من جميع اللاعبين عدم الانشغال بمثل هذه الأمور.

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ونالت شائعة "خناقة" رمضان وكهربا اهتمام البعض فى الشارع الكروى، غير أن الجهاز الفنى لم يُعرها أى اهتمام، وطالب اللاعبين بالرد على مثل هذه الشائعات فى الملعب وحسم لقب السوبر.

ويخوض الأهلى والزمالك، فى السابعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبى، مباراة السوبر المصرى والتى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".