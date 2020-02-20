القضاء السويسري يتهم القطري الخليفي رئيس سان جرمان في قضية فساد

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الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي اتهم القضاء السويسري الخميس الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي والامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية. وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان ان الشخصين "على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات".

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