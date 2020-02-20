الامارات | محمد صلاح يتوعد أتليتكو مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتوعد أتليتكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توعد مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، فريق أتليتكو مدريد الإسباني والذي سوف يقابله في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، مارس المقبل، وذلك بشكل غير مباشر من خلال رسالة على حسابه الشخصي لموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكان ليفربول قد تعرض للخسارة بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب أحرزه الفريق الإسباني في أول 4 دقائق من المباراة وأعتمد بعدها أتليتكو مدريد على الدفاع القوي الذي منع مهاجمي ليفربول من الوصول إلى المرمى.

وصرح مدرب فريق ليفربول، الألماني كلوب، بعد المباراة أنه ينتظر أتليتكو مدريد في ملعب الأنفليد في مباراة العودة بإنجلترا.

ونشر اللاعب المصري محمد صلاح، صورتين له على حسابه الشخصي من المباراة مصحوبه بتعليق: “ننتظر الأنفليد”، في رسالة من اللاعب على الإنتظار لمباراة العودة لتعويض الخسارة، الذي تعرض لها حامل لقب دوري أبطال أوروبا وهو في طريقة للمحافظة على لقبه الأوروبي.