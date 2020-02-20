شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة كارتيرون.. الأهلي تفوق على 7 من مدربيه السابقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة من العيار الثقيل تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في السابعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي لفريق نادي الزمالك، هو واحد ممن تناوبوا على تدريب الأهلي في وقت سابق، حيث يلتقي «كارتيرون» بناديه السابق في قمة الكرة المصرية.

الأهلي تمكن من التفوق على 7 من مدربيه السابقين خلال الربع قرن الأخير في المواجهات التي جمعته بهم بعد رحيلهم عن قلعة التتش، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

الإسباني جاريدو

انتصار ثمين بهدف نظيف منح الأهلي الأفضلية وساهم بشدة في عبوره مرحلة المجموعات للنسخة الجارية من دوري الأبطال وذلك على حساب النجم الساحلي الذي كان يقوده الإسباني جاريدو، المدرب الأسبق للأهلي.

الألماني هولمان

وانتصر الأهلي على مدربه الأسبق راينر هولمان في مناسبتين، أولهما خلال تولي الألماني مهمة تدريب الزمالك في مباراة السوبر المصري 2008 بهدفين نظيفين، قبل أن يكرر المارد الأحمر فوزه بهدفين مقابل هدف في مجموعات دوري أبطال أفريقيا في العام ذاته.

الألماني تسوبيل

Advertisements

استمر الألماني راينر تسوبيل مديرًا فنيًا للأهلي قرابة 4 مواسم متتالية، إلا أن بعد رحيله عن قلعة التتش استطاع الفريق الأحمر الفوز عليه في 6 مناسبات خلال تدريبه لأندية الجونة والاتحاد السكندري وإنبي.

فتحي مبروك

عقب شهور قليلة من رحيله عن مهمة تدريب الأهلي في عام 2015، استطاع المارد الأحمر هزيمة فتحي مبروك، مدربه السابق، بسبعة أهداف خلال مباراة قاد خلالها اتحاد الشرطة بالدوري الممتاز موسم 2015-2016.

محمد يوسف

وخسر محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للأهلي، في مرة وحيدة أمام أصحاب الرداء الأحمر خلال مشواره التدريبي، وذلك في مهمته مع بتروجت بموسم 2017-2018 بثلاثية.

عبدالعزيز عبدالشافي

الشهير بـ«زيزو» أحد من قادوا الأهلي فنيًا في عدة مناسبات خلال الأزمات ورحيل الأجانب عن منصب المدير الفني، وتلقى «زيزو» خسارتين في مواجهاته أمام ناديه السابق، بواقع واحدة في ولايته للمصري وأخرى خلال قيادته للمقاولون العرب بستة أهداف موسم 2002-2003.

أنور سلامة

كان له الفضل في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 1987، هو أنور سلامة، أحد أبناء النادي الأحمر ومن سبق له قيادته الفنية، إلا أنه تلقى 13 خسارة أمام أبناء التتش خلال مسيرته التدريبة مع أندية أخرى، وذلك مع كل من الاتحاد والشرقية والمصري والقناة والترسانة.