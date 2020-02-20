شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور «كادو» وعودة «المحمدي» لقائمة الإسماعيلي في مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد مجدي- محمد فوزي. الدفاع: محمد هاشم- إبراهيم أبواليزيد- باهر المحمدي- أسامة إبراهيم- محمود البدري- أحمد أيمن. الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا»- محمد الضرف- محمد مخلوف- أحمد مدبولي- محمد صادق- بيكيتي سيلفا- همام طارق- محمد الشامي. الهجوم: بنسون شيلونجو- فخر الدين بن يوسف- باتريك كادو- وجيه عبدالحكيم.

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