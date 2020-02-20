شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التونسي لكرة القدم يطلب من «الكاف» استضافة نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تقدمه بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الجاري 2020.

وقال الاتحاد التونسي، في بيان نشره على صحفته الرسمية بـ«فيس بوك»: «بعد استجابتها لكل الشروط، الجامعة (الاتحاد) تراسل الاتحاد الإفريقي وتؤكد رغبتها وقدرتها على تنظيم نهائي رابطة الأبطال الإفريقية لسنة 2020».

وأضاف: «على إثر الاستشارة التي قام بها الاتحاد الإفريقي والمتعلقة بتنظيم نهائي رابطة الأبطال الإفريقية لسنة 2020، وبعد تأكيد استجابة الجامعة والسلط العمومية التونسية لكل المقتضيات المنصوص عليها بكراس شروط تنظيم الدور النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية الذي تقرر تعيينه (إقامته) يوم 29 مايو 2020، راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم الاتحاد الإفريقي مؤكدة رغبتها وقدرتها لاحتضان هذا الحدث الرياضي».