شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن برنامج الزمالك حتى موعد مواجهة الأهلي بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن برنامج الفريق، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي، والذي سيقام في السابعة مساء على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، تناول الفريق وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحا، على أن تكون وجبة الغذاء الساعة الثانية ظهرا، تعقبها محاضرة فنية في الرابعة والنصف عصرا، على أن يكون التحرك لملعب المباراة في الخامسة وقبل المباراة بساعتين.

وقرر الجهاز الفني تأجيل إعلان تشكيل الفريق لما بعد المحاضرة الفنية.