شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» عن أزمته مع «أبيدال»: لن أسمح له بالهجوم عليّ أو على اللاعبين.. هذا جنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، أنه لن يسمح للمدير الرياضي إيريك أبيدال بالهجوم عليه أو على لاعبي الفريق، واصفًا تصريحاته حول تخاذل بعض النجوم أثناء القيادة الفنية للمدرب السابق إيرنستو فالفيردي، بـ«الجنون».

وقال «ميسي»، في حواره مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لا أعلم ماذا كان يدور بخلده حين قال ما قاله، ولكني رديت لأنني شعرت أنه يهاجمني ويهاجم اللاعبين».

وأضاف: «قيلت أشياء بالفعل سابقًا عن هذه المجموعة من اللاعبين وكيف يتحكمون في كل شيء وفي التعاقد مع المدربين وإقالتهم، وكثير من تلك الأقاويل كانت توجه لي كما لو أنني أملك السلطة لاتخاذ القرارات».

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واستطرد الأرجنتيني: «لذلك يزعجني حين يرمي المدير الرياضي للنادي اللاعبين وسط خط النار حين تتم إقالة مدرب، هذا كان جنونًا. المدير الرياضي هو من عليه اتخاذ القرارات وعليه أن يقوم بعمله فقط، لذا كان على الحديث لتوضيح الأمور، لم أكن لأسمح للمدير الرياضي بمهاجمتي بهذا الشكل».

وأوضح «ميسي» أن ما قاله «أبيدال» تسبب في جرحه سواء على الصعيد الشخصي أو كقائد لبرشلونة، مشيرًا إلى أن رده كان لهجوم الفرنسي على غرفة الملابس في المقام الأول، وكذلك للدفاع عن نفسه على المستوى الشخصي بسبب ما قيل سابقًا عن اتخاذه هو للقرارات في النادي وتحكمه في مسار الأمور، «وهذه الأشياء ليست حقيقية».

وكشف الفائز بالكرة الذهبية أنه يواجه أزمة مشابهة مع المنتخب الأرجنتيني: «هذا وقع معي أيضًا في المنتخب الأرجنتيني، قيل إنني أختار اللاعبين والمدربين وإنني لا ألعب سوى مع أصدقائي».

وأرجع «ميسي» ذلك لقضائه وقتًا طويلًا مع برشلونة وكذلك منتخب التانجو ومعرفته بكيفية إدارة الأمور في الفريقين، «رغم ذلك أعتقد أنه اتضح في كثير من المناسبات أنني لديّ رأي مغاير عن رأي إدارة النادي ولا يقومون بالأمور دائمًا بالشكل الذي كنت سأوده».