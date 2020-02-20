شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع الدنماركي «برايثوايت» من ليجانيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، قادما من نادي ليجانيس.
وأصدر النادي الكتالوني بياناً على موقعه الرسمي قال فيه: «وقع اللاعب مارتن برايثوايت على عقد مع النادي حتى 30 يونيو 2024 وبشرط جزائي بلغ 300 مليون يورو».
وأعلن النادي الكتالوني أنه دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 18 مليون يورو لكسر تعاقد برايثوايت مع فريقه ليجانيس.
تأتي هذه الخطوة بعد حصول برشلونة على الضوء الأخضر من الرابطة الإسبانية لإجراء التعاقد خارج فترة الانتقالات نظراً لغياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة.
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