شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين «الدرندلي» و«عبدالحفيظ» لبحث ترتيبات «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، صباح اليوم الخميس.

وبحث الدرندلي مع عبدالحفيظ كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بمباراة اليوم وموعد تحرك الفريق وبرنامجه وغيرها من الأمور الخاصة بالبعثة.

ويسعى رئيس البعثة لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالفريق بشكل مستمر قبل مواجهة الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.