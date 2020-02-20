المدعي العام السويسري يوجه اتهامات لرئيس «بي إن» تتعلق بحقوق بث مباريات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المدعي العام السويسري، اليوم الخميس، اتهامات تتعلق بحقوق بث المباريات لرئيس مجموعة «بي إن الإعلامية» القطرية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جيروم فالك.
وحسب «روسيا اليوم»، أوضح المدعي العام في سويسرا أن الاتهامات تتعلق بحقوق بث مباريات عدد من البطولات، من بينها كأس العالم وكأس القارات.
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