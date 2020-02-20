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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع تشيلسي السابق واثق من التأهل الى دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
توقع الظهير السابق في تشيلسي، غلين جونسون، أن ينتهي الفريق في المراكز الأربعة الأولى.
ويحتفظ البلوز بفارق نقطة واحدة عن توتنهام قبل لقاء الفريقين في ستامفورد بريدج يوم السبت.
وقال: "أعتقد أنهم سيحصلون على ما يكفي للحلول بين الأربعة الاوائل".
وتابع: "اذا استمروا كما هم أعتقد أنهم سيحصلون على المركز الرابع على أي حال ولا أعتقد أنهم سيحتاجون إلى الاعتماد على حظر مانشستر سيتي لكي يتأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا".
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