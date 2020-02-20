مدافع تشيلسي السابق واثق من التأهل الى دوري الابطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 توقع الظهير السابق في ​تشيلسي​، ​غلين جونسون​، أن ينتهي الفريق في المراكز الأربعة الأولى.

Advertisements ويحتفظ البلوز بفارق نقطة واحدة عن ​توتنهام​ قبل لقاء الفريقين في ​ستامفورد بريدج​ يوم السبت. وقال: "أعتقد أنهم سيحصلون على ما يكفي للحلول بين الأربعة الاوائل". وتابع: "اذا استمروا كما هم أعتقد أنهم سيحصلون على المركز الرابع على أي حال ولا أعتقد أنهم سيحتاجون إلى الاعتماد على حظر ​مانشستر سيتي​ لكي يتأهلوا إلى ​دوري أبطال أوروبا​".

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