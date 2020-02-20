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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرسنال وإيفرتون بين 7 فرق تريد مهاجم جنت جوناثان ديفيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
بات أرسنال وإيفرتون من بين سبعة فرق تسعى الى ضم مهاجم جنت ، جوناثان ديفيد.
ويتمتع النجم الكندي بأحد أفضل مواسم حياته المهنية مع الفريق البلجيكي.
فلقد سجل 21 هدفًا و 10 تمريرات في 35 مباراة.
وتشير تقارير صحافية فرنسية الى أن الغانرز وإيفرتون وليستر سيتي هي من بين العديد من الفرق التي تريد التوقيع معه في الصيف المقبل.
ومن بين هذه الاندية لايبزيغ في ألمانيا، إلى جانب لاتسيو ونابولي في إيطاليا وليون في فرنسا.
وسيكلف اللاعب ما لا يقل عن 18 مليون جنيه إسترليني.
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