أرسنال وإيفرتون بين 7 فرق تريد مهاجم جنت جوناثان ديفيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

بات ​أرسنال​ و​إيفرتون​ من بين سبعة فرق تسعى الى ضم مهاجم جنت ، ​جوناثان ديفيد​.



ويتمتع النجم الكندي بأحد أفضل مواسم حياته المهنية مع الفريق البلجيكي.

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فلقد سجل 21 هدفًا و 10 تمريرات في 35 مباراة.

وتشير تقارير صحافية فرنسية الى أن الغانرز وإيفرتون و​ليستر سيتي​ هي من بين العديد من الفرق التي تريد التوقيع معه في الصيف المقبل.

ومن بين هذه الاندية ​لايبزيغ​ في ألمانيا، إلى جانب ​لاتسيو​ ونابولي في إيطاليا وليون في فرنسا.

وسيكلف اللاعب ما لا يقل عن 18 مليون جنيه إسترليني.