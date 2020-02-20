السوبر المصري .. صراع خاص بين أوناجم وزيزو لقيادة جبهة الزمالك اليمني

جدة - عمرو شويل

ويدخل اللاعبان اللقاء بمعنويات مرتفعة حيث أنهما يعيشان أفضل فتراتهما الكروية مع الزمالك فاللاعب المغربى نجح في صناعة وإحراز العديد من الأهداف المؤثرة للفريق خلال الفترة الماضية .

بينما نجح زيزو في التعبير عن نفسه بشكل مختلف خلال لقاء الترجى التونسى في السوبر الأفريقي ليضع الثنائى كارتيرون في حيرة لذيذة بشأن اختيار أحدهما للعب في مركز الجناح الأيمن .

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ومنح كارتيرون نفسه مهلة للتفكير حتى اللحظات الأخيرة قبل المباراة للإستقرار على اللاعب الذى سيشارك بشكل أساسى سواء أوناجم او زيزو في ظل رغبة المدير الفني على الحفاظ على زيادة الحماس بين اللاعبين حتى بداية المباراة .

فيما ظهر اوناجم في بداية الموسم بشكل سئ منذ قدومه من الوداد البيضاوى المغربى حتى استطاع التأقلم مع الفريق الأبيض ونجح في إحراز العديد من الأهداف وصناعة البعض الأخر وهو ما جعله يشارك بشكل أساسى في العديد من المباريات .

تزامنا في الوقت نفسه أصبح أحمد سيد زيزو احد نجوم الزمالك منذ قدومه في فترة الإنتقالات الشتوية قبل الماضية مع السويسرى جروس واصبح أحد الأعمدة الرئيسية للفريق ، مما جعل حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى يقوم بضمه في المعسكر الأخير الذى واجه فيه الفراعنة منتخبى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ليصبح أحد اللاعبين المؤهلين للعب دوليا .