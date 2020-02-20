شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. فايلر يرفض التطرق لشائعة خناقة رمضان صبحي وكهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر التطرق للشائعة التي تحدث عنها البعض خلال الساعات الماضية حول مشادة وقعت بين ثنائي الفريق كهربا ورمضان صبحي خلال مران الفريق أمس قبل لقاء الزمالك الليلة في السوبر المحلي ، وأكد الجهاز الفني أن هذه الأزمة المُختلقة لا تستحق الرد ولن يتعامل معها الجهاز الفني سوى بالتجاهل لأنها محاولة من البعض لتشتيت تركيز اللاعبين وأبعادهم عن أجواء المباراة المرتقبة.

وأكد الجهاز الفني أن الجميع في الفريق لا يفكر إلا في مباراة السوبر ولا يشغل نفسه إطلاقاً بما يتردد في وسائل الإعلام عن أزمة غير صحيحة بين كهربا ورمضان صبحي قبل لقاء الليلة ، وطالب فايلر المدير الفني من جميع اللاعبين عدم الأنشغال بمثل هذه الأمور.

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ونالت شائعة "خناقة" رمضان وكهربا أهتمام البعض في الشارع الكروي غير أن الجهاز الفني لم يُعيرها أي أهتمام وطالب اللاعبين بالرد على مثل هذه الشائعات في الملعب وحسم لقب السوبر.

ويخوض الأهلى والزمالك فى السابعة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبى مباراة على لقب كأس السوبر المصرى وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".